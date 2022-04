Historie Russland Massevoldtekter, gruslagte byer og overgrep: Har Vesten også skyld i krigen i Ukraina?

MOSKVA: Putin anklaget Nato da han startet krigen. Kan en avtale fra 1990 forklare hvorfor ukrainske byer nå legges i grus?

Bildene fra Butsja utenfor Kyiv rystet en hel verden. Døde mennesker lå strødd i gatene. Noen av dem var bundet på hendene. Flere bar tegn på tortur. De som hadde overlevd, fortalte om grusomme opplevelser, massevoldtekter. Like forferdelige var skildringene fra byen Mariupol, som nå ser ut som Stalingrad i 1945.

Russlands president Vladimir Putin hevder at han ble tvunget til å sende inn soldatene i nabolandet. Og at det var USA og Nato som gjorde at han ikke hadde noe annet valg.

Har Putin et poeng? Har Vesten delvis skyld i den største krigen i Europa siden andre verdenskrig?