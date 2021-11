Denne nederlandske byen er ukjent for de fleste i Norge i dag. Men hit kom en gang flere tusen nordmenn som søkte et bedre liv. Historie Nederland Norske spor i Nederland

Fredrik Larsen Redaktør i Aftenposten Historie

27 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: 9. november i år kommer kong Willem-Alexander og dronning Máxima av Nederland på statsbesøk til Norge.

Besøket markerer det nære forholdet mellom de to landene. Det er en relasjon som startet for mange hundre år siden.

En liten by fire mil nord for Amsterdam forteller en historie om hvor viktig Nederland har vært for Norge – og vice versa: