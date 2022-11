Historie Kjønnsidentitet I hodet og hjertet var hun alltid en jente

Hennes høyeste ønske var å bli kvinne når hun ble stor. Men i speilet så hun en liten gutt. Og etter hvert en trist, voksen mann. I 100 år har det vært mulig å gjennomføre kjønnsbekreftende kirurgi.

22 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Heldigvis fantes det ildsjeler som brant for å hjelpe mennesker som henne.

I år er det 60 år siden kjønnsbekreftende kirurgi ble utført i Norge for første gang.

– For den lille pasientgruppen vår handler dette kun om én ting: De har et eksistensielt behov for å leve som den gutten eller jenta de er, sier sosiolog og daglig leder ved Harry Benjamin Ressurssenter, Tone Maria Hansen.

En av de første gjennom tidene som turte å være åpen om at hun var født i en guttekropp, var Christine Jorgensen.