Foto: Nasjonalbiblioteket Historie Krig Husker du telefonkatalogen? På siste side var en plan i tilfelle utslettelse.

Da jeg var liten, hadde vi, som alle andre, telefonkatalogen på papir. På siste side var et kart med morsomme piler hit og dit som et brettspill. Først mange år senere skjønte jeg hva slags grusomt kart dette egentlig var.

Anders Kvernberg Spesialbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket

Nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: Under krigen ble flere norske byer jevnet med jorden av tyske bomber. Da de skulle bygges opp igjen, var det ikke rart at man bygde i tykk betong med tilfluktsrom i kjelleren.

Sommeren 1948 ble det tatt inn i bygningsloven at alle nybygg – unntatt bolighus på én eller to etasjer – skulle ha eget tilfluktsrom. Under den massive boligbyggingen de neste tiårene ble det bygget over 25.000 store og små tilfluktsrom i Norge, i kryssarmert betong og med gass-sluse og standardisert luftverndør.

Men var det nok?

I september 1949 gjennomførte Sovjetunionen en 20 kilotonns atomprøvesprengning på steppene i Kasakhstan. Plutselig måtte alle europeiske byer forholde seg til tanken på å bli det nye Hiroshima.

Mange fryktet at tredje verdenskrig ville være over på noen minutter