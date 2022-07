Med voldsomme steg satte Florence Griffith Joyner verdensrekord med 21,34 sekunder på 200 meter i OL 1988. Rekorden står fremdeles. Historie Friidrett Hvorfor strykes ikke «doping-rekordene»?

En rekke verdensrekorder for kvinner og menn – oppnådd for 30–40 år siden – står fortsatt. Få tror at rekordene er kommet på ærlig vis. «Alle vet» at utøverne var dopet.

Åge Dalby

17 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Friidrett sliter med sitt internasjonale rykte. Rekordene er blitt en vits.

Hvorfor strykes ikke disse rekordene av listene – én gang for alle?

Er idrettens fremste ledere mest opptatt av egne posisjoners bekvemmelighet?

Friidretts-VM blir arrangert i Eugene, Oregon 15.–24. juli i år.

Verdensrekorder settes sjelden i mesterskap. Kampen om medaljene teller mest. Men en pekepinn på nivå og utvikling er alltid resultatene i EM, VM og OL.

Oversikten som viser 14 av de «umulige øvelsene», forteller en dyster historie:

Her er verdensrekordene sammenlignet med vinnerresultatene fra VM 2019 i Doha og OL 2020/-21 i Tokyo: