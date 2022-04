Historie Krig Varm krig under den kalde krigen

En avsides, nesten ukjent øygruppe med et par tusen sauefarmere. Er det noe å gå til krig for? Ja, skulle det vise seg for 40 år siden.

Fredrik Larsen Redaktør i Aftenposten Historie

7 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Midt under den kalde krigen mellom øst og vest brøt det ut en varm krig mellom to høyreorienterte stater i den vestlige verden.

I 10 uker dominerte krigen nyhetene over hele verden.