Hun vet hvor hovedstadens rotter går for å meske seg og yngle. Og hvor de hang før i tiden. Oslo har aldri blitt kvitt rotteproblemet. Men med enkle grep kan man bidra til å redusere bestanden.

I Oslo finnes flere rotter enn innbyggere. De kryr, klatrer og tar seg frem overalt. Akkurat som i gamle dager.

Mette Bugge

26 minutter siden

– Menneskene er rottenes beste venn, mener historiker Johanne Bergkvist ved Oslo byarkiv.

Hun forteller hvordan Oslo har gått til verks for å bekjempe rottene:

Det var så ille at kommunen på et tidspunkt erklærte full rottekrig. Alle midler ble tatt i bruk. Et firma kalte seg Norsk Rottekrig A/S.

På Hovedøya satt internerte kvinner etter krigen og pakket små «godteposer» med gift.

Men hvorfor har ingenting av dette løst problemet?