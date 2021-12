Historie Spania Den politiske oksen

Like sikkert som at nissen er på vei, dukker oksen Ferdinand opp i Disneys tegnefilm-kavalkade på julaften. Men visste du at

Ferdinand er en av de mest kontroversielle oksene i verdenshistorien?

Jan-Erik Smilden Journalist og historiker

16. des. 2021 10:30 Sist oppdatert nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: Alle er blitt glad i den spanske oksen som ikke liker å slåss mot tyrefektere, men som elsker å sitte under sitt favoritt-tre i byen Ronda i Andalucia og lukte på blomstene.

Men slik har det ikke alltid vært.

Den amerikanske forfatteren Munro Leaf skrev boken «Historien om Ferdinand» en oktoberettermiddag i 1935. Den skal ha blitt skrevet på under en time, og kom ut i 1936 med illustratøren Robert Lawsons imponerende tegninger.