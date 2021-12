Shanghai. Kinas største by. Her bor det i dag 25 millioner mennesker. En gang var det også en liten koloni med nordmenn i denne byen. Utlendingene levde i luksus, mens vanlige kinesere måtte gjøre alt det harde arbeidet. Historie Kina Den norske kolonien i Shanghai

Fredrik Larsen Redaktør i Aftenposten Historie

6 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: I Kina blir det ofte omtalt som «100 års ydmykelse».

De europeiske stormaktene greide aldri å erobre Midtens rike. Men landet ble likevel utsatt for vestlig imperialisme.

Kineserne måtte finne seg i at Storbritannia, Frankrike og USA – samt lille Norge og en rekke andre land – fikk ta seg til rette omtrent som de ville.

Nordmenn ville tjene seg rike

«Kort sagt, for at benytte mig av et vulgært uttryk: vi spytter hvor vi vil. Og sidst men ikke mindst – vi betaler ingen skatt».

Det skrev nordmannen Peder Carl Hansson i memoarboken «25 år i Midtens rike».