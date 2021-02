Foto: George Holliday / Courtesy of KTLA Los Angeles / NTB Historie USA Politiets vold førte til de verste raseopptøyene i USAs historie

Hvit politivold mot svarte amerikanere var et hett tema under høstens presidentvalg. For 30 år siden førte en slik sak til de verste raseopptøyene noensinne i USAs nest største by.

Per A. Christiansen Journalist

27. feb. 2021 14:00 Sist oppdatert 8 minutter siden

George William Holliday sitter sent oppe denne lørdagskvelden. I ett-tiden om natten hører han et helikopter og kikker ut gjennom vinduet. Like utenfor ser han en gruppe politifolk som denger løs på en skikkelse.

Skikkelsen er Rodney Glen King.

Holliday tar frem kameraet, går ut på balkongen og begynner å filme.

To dager etterpå, mandag 5. mars 1991, selger han filmen til et lokalt fjernsynsselskap. Derfra blir videoen spredt videre. Snart blir den vist på hundrevis av TV-stasjoner over hele USA. Så til resten av verden.

Filmen bekrefter hva alle til nå har «visst»: Politiet i Los Angeles er både brutalt og rasistisk.

Opptaket starter en prosess som året etter eksploderer i seks dager lange raseopptøyer. De krever 63 menneskeliv og fører til skader for en milliard dollar.

Saken danner tre år senere også bakteppe for en av 1990-tallets mest oppsiktsvekkende rettssaker i USA.

Et innslag på ABC News 7. mars 1991 viser deler av videoen: