Historie Andre verdenskrig Hitlers underskrift

Tyskland og de okkuperte områdene skulle ensrettes politisk. Folk ble fengslet i hopetall. Norske Lars Pallesen visste ingenting om at hans fars redningsdåd skulle redde ham fra dødsleiren.

Vemund Sveen Finstad Journalist i Aftenposten Historie

11 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Ingun Pallesen Wetrhus (76) kan ikke ta friheten for gitt. Til det har hun fått vite for mye:

– Hele livet til far ble preget av dette, sier hun.

Lars Pallesen (1921–2005), var en av rundt 9000 nordmenn som ble satt i fengsel eller konsentrasjonsleir i Tyskland og tyskokkuperte områder under krigen.

– Far skulle drepes. Hadde det ikke vært for Hitler, hadde jeg ikke sittet her, sier Stavanger-kvinnen.

Hitler ville endre maktbalansen i Europa. Han var øverste leder for et av tidenes verste voldsapparater. Regimet har millioner av liv på samvittigheten.