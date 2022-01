Historie Musikk Historiens lengste hagefest Verdens største rock’n roll-band rømte til en herskapsvilla i Frankrike. Der spilte de inn et av sine beste album. Men idyllen skulle snart bli brutt av inntrengere.

AFTENPOSTEN HISTORIE: Det er april 1971. I Vietnam invaderer sørvietnamesiske tropper i Laos for å kutte av Ho Chi Minh-stien. I USA er den politiske aktivisten Angela Davis i retten, siktet for drap, kidnapping og konspirasjon. I Storbritannia innfører regjeringen en skyhøy inntektsskatt for rikfolk.

Skatten rammer The Rolling Stones knallhardt.

Gruppen er på høyden av karrieren etter utgivelsene «Beggars Banquet» (1968), «Let it Bleed» (1969) og «Get Yer Ya-Ya’s Out!» (1970). Men Stones har oppdaget at de skylder hundretusener i restskatt.