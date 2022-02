Historie OL Villdyret våkner i tåkehavet

16. februar 1992: Kjetil André Aamodt knuser konkurrentene nedover fjellsidene i Val d’Isère. 20-åringen tar det første OL-gullet i den moderne norske alpinhistorien.

Torstein Hvattum

7. feb. 2022 09:19 Sist oppdatert 27 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: På løypas startpunkt, 2371 meter over havet, ligger tykk tåke. Det er nesten umulig å se nærmeste port i den stupbratte traseen. Siste halvdel av løypa ligger delvis badet i sol.

Kjetil André er desillusjonert, smått forbannet og angrepsvillig. At han i det hele tatt er kvalifisert til å delta i OL i Albertville, er nærmest et medisinsk under.

I flere uker, frem til midten av desember, har han vært mer eller mindre sengeliggende, fullstendig slått ut av kyssesyke. Han har mistet 13 kilo, muskelmasse, humør og energi.