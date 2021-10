«Pojkarna» styrte Sverige i 50 år

Tage Erlander var ikke bare statsminister lenger enn Einar Gerhardsen. To av «pojkarna» sørget for at hans epoke i svensk politikk varte i 50 år.

Tage Erlander med «pojkarna» Olof Palme og Ingvar Carlsson på studentaften i Lund i 1959.

Odd Inge Skjævesland

4. okt. 2021 09:37 Sist oppdatert 6 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Erlander ble større i Sverige enn Gerhardsen i Norge.

Det var ikke fordi svensken målte 192 centimeter på strømpelesten, men fordi han etter annen verdenskrig gjorde Socialdemokraterna enda mer dominerende i Sverige enn Arbeiderpartiet ble i Norge.

