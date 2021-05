Foto: Per A. Svenkesen Historie Pass Skeptisk til koronapass? Norge har hatt lignende løsninger mange ganger før. Nytt for oss, men ikke nytt i historien. Ordninger som ligner koronapass er blitt brukt i Norge før, men da under helt andre politiske forhold.

Vemund Sveen Finstad Journalist i Aftenposten Historie

Nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: Skeptisk til koronapasset? Selv om et digitalt koronapass kan gjøre gjenåpningen av Norge raskere, er ordningen kontroversiell.

Det vekker til live spenninger mellom myndigheters behov for kontroll og folks trang til frihet, rettferdighet og selvbestemmelsesrett.

Både vaksinepass for internasjonale reiser og et koronasertifikat for innenlands bruk fryktes å kunne skape et A og et B-lag. Men er det egentlig noe å frykte?

Begge ordninger har nemlig blitt brukt i Norge før.

Flere ganger i norsk historie har det har vært forskjeller på folks bevegelsesfrihet. Men én viktig ting skiller disse periodene fra i dag: