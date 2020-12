Historie Tog Toget braste inn på Oslo S: – Jeg trodde dommedag var kommet

Spor 7 var valgt med omhu da et nærmere 300 tonn tungt godstog braste inn i avgangshallen etter en ukontrollert ferd fra Grefsen stasjon.

Toget skulle etter planen gå nordover på Gjøvikbanen om kvelden 2. desember 1970.

Før skiftearbeidet på Grefsen var ferdig, kom lokomotivet og de ni godsvognene for langt ned i den ganske bratte hellingen på stasjonsområdet. Lokomotivet klarte ikke å få togsettet tilbake i et annet spor. Luftbremsene på de lastede godsvognene var ikke koblet på – noe som ikke var uvanlig for å spare tid ved sporskifter.