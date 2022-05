I 1983 truet nynazister med å bombe barnetoget i Oslo. Historie 17. mai 17. mai er for alle fordi noen har tatt kampen

Nynazistene trodde de at de hadde støtte for et «hvitt» barnetog. I stedet ble 17. mai det året en gedigen antirasistisk folkefest midt i Oslo.

Mari K. Linløkken Prosjektleder for Antirasistisk Senters historiske arkiv

7 minutter siden

17. mai – det finnes ikke den dag som står mer i fellesskapets og demokratiets tegn. Hele Norge viser seg fra sin beste side, og det er plass til alle. Sånn har det vært hele tiden, tenker vi kanskje.

Ja, når en ser bort fra de to siste årene med pandemi og de fem årene under tysk okkupasjon, da.

Men «manns» minne er kort.

Vi skal ikke mer enn knappe 40 år tilbake i tid før det kulturelle og etniske mangfoldet var alt annet enn velkomment i 17. mai-toget.

I 1983 truet nynazister med å bombe barnetoget i Oslo, fordi 100-åringen Sagene skole skulle gå først i toget i hovedstaden med mange barn med innvandrerbakgrunn, der noen til og med skulle gå i flaggborgen.