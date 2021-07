Foto: AP/NTB Historie Kyss Kyssene som forandret verden

«Som politiker er han ikke noe særlig, men han er en god kysser!» skal Sovjetunionens leder Leonid Brezjnev ha sagt om DDR-sjef Erich Honecker.

7 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Lite visste den glade marinegasten i 1945 at hans spontane kyss skulle bli en del av populærkulturen.

Heller ikke popartistene Madonna og Britney Spears kunne se for seg at et kyss på scenen skulle bli et bidrag til å fjerne tabuer om likekjønnede.

At et kontroversielt kyss på filmlerretet i 1968 skulle være med på å bryte ned fordommer, hadde man ikke engang våget å håpe på.

Brezjnev, derimot, kjente godt til symbolikken i et kyss, og kysset gjerne når muligheten bød seg.

Noen kyss har rett og slett vært med på å endre verden.