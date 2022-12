I San Francisco finnes «et lite stykke Norge» – med høy sigarføring. Nå frykter de å måtte legge inn årene. Men klubbpresidenten har pønsket ut en plan. Historie Utvandring Kampen for å redde «lille Norge» i San Francisco

Den norske klubben i San Francisco har i 124 år vært en viktig møteplass for nordmenn på USAs vestkyst.

21 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: – Welcome, sier Rune Hansen, før han innser at det sømmer seg å slå over til morsmålet.

– Velkommen til Den Norske Klub.

Vi er så langt unna Norge som det er mulig å komme på det nordamerikanske fastlandet. I «byen ved verdens ende» – San Francisco.

