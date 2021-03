Foto: Norsk Maritimt Museum / Oslo Museum / Anno Domkirkeodden / Helgeland Museum Historie Foto Det er gull i gamle bilder: – Man kan absolutt tjene penger på det

Historiske bilder, og metoder for å endre på dem, blir stadig mer vanlig. Hvordan kan institusjoner og private utnytte teknologien?

Vemund Sveen Finstad Journalist i Aftenposten Historie

Nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: – Pandemiåret har bidratt til en betydelig økning i digital formidling i museene, sier generalsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær.

Teknologi, kombinert med myndighetenes ønske om at museer digitaliserer samlingene de har, gjør at historisk innhold spres for alle vinder.

Det er det flere som ser muligheter i.

– Hvis man finner sitt publikum kan man absolutt tjene penger på det, sier Per Ivar Somby. Han både selger og stiller ut bilder som han ikke har tatt selv.