Even Saugstad Forfatter av boken Byoriginaler og personligheter i Oslo

AFTENPOSTEN HISTORIE: «Den første gangen jeg så Snipp-Møller var ved Frønsdammene, hvor jeg satt og fisket abbor. Han gikk rundt med staffeli og malerkasse, plystret og småsang, men det jeg først la merke til var den umåtelig høye snippen han hadde og de store, nesten ville øynene.»

Dette skrev Trygve B. Steen i boken Det var en annen tid (1943) om sitt møte med byoriginalen Snipp-Møller, eller Albert Martinius Møller (1864–1922) som han egentlig het.

Han var kunstmaler, musiker, artist og utdannet xylograf. En ekte byoriginal.

Møller var i sitt ess når han kunne promenere på Karl Johan – gjerne midt i gaten – og bli sett og kommentert av alle.

Den høye snippen ble hans varemerke, og han gikk i datidens siste mote. Han brukte gjerne flosshatt eller skalk, og håndterte spaserstokken som en sjonglør.

Antrekket besto for øvrig gjerne av brodert vest, figursydd frakk med lyse silkeslag, mørke bukser og hvite hansker.

Han mente Kristiania-herrene ikke kunne føre seg korrekt, noe han til overmål demonstrerte at han selv behersket.

På slutten av 1800-tallet og et godt stykke ut i neste århundre var han et fast innslag i Kristianias bybilde. Med elegante bevegelser hilste han med hatten både til kjente og ukjente. «Det var som å møte et plutselig stormkast fra øst en vårmorgen. Det varmet og lyste opp ens sinn», sa en av Møllers få gode venner, Hans Østerholt, som var redaktør for vittighetsbladet Hvepsen.

Østerholt forklarte Møllers noe eksentriske oppførsel slik: «Naturligvis hadde han en skrue løs, vil de fleste si. Sludder! Han hadde bare flere skruer i sin åndelige mekanisme enn de fleste. Og skruene satt fastere enn hos de fleste – kanskje litt for fast. Han var et lyst hode med omfattende kunnskaper og allsidig talent. En radikal natur som ga pokker i de tradisjonelle grenser for smak og tone. Han var sin egen prest og dommer, et ensomt, men lykkelig naturbarn.»

Møller var daglig innom Günthers konditori på Egertorget hvor han hadde sitt stambord ut mot gaten.

Det fortelles at han en gang kom dit og fant et pent antrukket par sittende ved sitt faste bord. Møller forlangte at servitøren flyttet paret umiddelbart. De to som satt ved Møllers bord viste seg å være en av regjeringens statsråder med frue, så servitøren forsøkte å få Møller til å sette seg ved et av de andre bordene.

Den steile og bestemte Møller ga seg ikke, og godtok ikke at han måtte vike plassen for noen tilfeldige gjester. Servitøren så det som umulig å vise bort statsrådparet, hvorpå Møller sa: «Vel, da overlater jeg statsråden og hans frue mitt bord også for fremtiden.»

Han satte ikke sine ben i konditoriet siden.

Albert Møller vokste opp i Kristiania sammen med fire brødre og en søster. Faren Hans var skredder. Albert var en ivrig tegner helt fra han var liten, og han valgte å utdanne seg til xylograf.

Dette håndverket var en form for tresnitt som ble brukt ved trykking av illustrasjoner i bøker og aviser. Nåler og kniver ble brukt til å risse og stikke inn motivet i endeveden på harde treslag etter en tegning eller fotografi, slik at de opphøyede partiene kunne avgi farge ved trykking. Utøveren måtte ha et stort kunstnerisk talent, noe Møller hadde.

Han gikk i lære hos Jacobsens clichéanstalt og skriftstøberi i Kristiania, og i 1885 hadde han etablert seg med eget atelier i byen.

Det var ikke mange som hadde denne profesjonen i landet, og i 1888 fikk han et statlig stipend for, som det het i tildelingen, «i Udlandet at søge Uddannelse».

Stipendet var på 400 kroner, og Møller reiste til Paris hvor han blant annet fikk opplæring i å lage portretter. Han bidro her med flere arbeider på verdensutstillingen i 1889, og fikk stor anerkjennelse for disse.

Sine to år i Frankrike ga ham ikke bare faglig styrke, men også stor lidenskap for klær og fine manerer.

Det var i Paris han startet å gå med de høye snippene. Foranledningen var en tegnekonkurranse han deltok i. Han hadde liten tro på eget talent – så liten tro at han veddet med sine venner der nede om hvorvidt han ville vinne eller ikke.

Han lovet at hvis han vant skulle han i all fremtid gå med like høye snipper som en kjent Paris-original brukte. Møller vant tegnekonkurransen og holdt løftet om de høye snippene. Han fikk på den måten sitt klengenavn, et navn han ikke hadde noe imot.

Vel hjemme etter utenlandsoppholdet jobbet han blant annet for Dagbladet, Hjemmet, Ny Illustreret Tidende, Skilling-Magaszin og Folkebladet. Et av de største oppdragene Møller hadde var å overføre Christian Krohgs maleri Kampen for Tilværelsen til xylografi.

Møllers resultat ble stilt ut i L’Illustration i Paris, stedet han hadde hatt sitt studieopphold. I en notis i Dagbladet het det at reproduksjonen fra Møllers hånd var gjort «paa en særdeles heldig Maade».

Frem til 1895 kalte han seg xylograf, men håndverket var på vei ut, og oppdragene ble færre. I Kristiania Adressebok for 1896 har Møller skiftet tittel til kunstmaler. Den tittelen beholdt han resten av livet, selv om det var som musiker han etter hvert hadde sin hovedinntekt.

Men Albert Møller hadde også en sikker pensel og et godt blikk for malerkunsten. Den produktive kunstneren laget både portretter og landskapsmalerier.

Det fortelles at han en gang så et av sine bilder utstilt hos en kunsthandler i Kristiania. Han gikk inn og spurte hvem som hadde malt det, og fikk til svar at det var usignert, men at man antok det var Edvard Munchs verk.

Møller fortalte at han hadde malt det, og noen dager etter var maleriet fjernet fra kunsthandlerens vindu.

Albert Møller var blant de første som slo seg til på Oppsal øst for sentrum.

Bryn jernbanestasjon var nærmeste offentlige kommunikasjonsmiddel, og området som nå er en del av Oslos drabantbyer, var den gang regnet som avsidesliggende.

Han fikk bygget en enkel hytte i østhellingen mot Østensjøvannet. Selv karakteriserte Møller hytta som sitt «slott» der det lå med store vinduer som ga panoramautsikt over landskapet. Hytta var uisolert, men han valgte likevel å bruke den som helårsbolig etter å ha flyttet fra sin hybel i byen.

Han fikk nå sin fagkollega, xylograf Bernt Gulbrandsen, som nabo og omgangsvenn. Gulbrandsens sønn, Finn Reinert, beskrev sitt første møte med Snipp-Møller slik:

«Vi var noen småbarn i 6–7-årsalderen ute, og det kom en flott herre nedover veien, svingende sin stokk med krumt, sølvbelagt håndtak, og vi ropte ‘Snipp-Møller’ etter ham. Men Møller mestret situasjonen:

Med stokken sin fanget han en gutt om nakken, klappet ham på hodet og snakket hyggelig til ham, og det ble bare moro og latter. Vi fikk til og med sukkertøy av ham.

En annen gang, husker jeg, kom han syklende på en flott sykkel med gule trefelger. Han fortalte at det var en fransk sykkel, og at denne sykkelen var den fineste i verden. Alle vi ungene var naturligvis mektig imponert.»

En vei på Oppsal fikk i 1968 navnet Snipp-Møllers vei for å hedre og minnes den lokale originalen.

I 1918 ble Møller engasjert ved Karl Norbecks sirkus, og han var da langt over sin blomstrende ungdom. Han var svært glad for dette engasjementet i en ellers noe trang tid.

Avisen Socialdemokraten omtalte forestillingen slik: «Snippe-Møller optræder atter efter længe at ha ført en tilbaketrukken tilværelse. I aften synger han for første gang populære viser i Cirkus Norbeck.»

Snipp-Møller likte å være i rampelyset, enten det var på scenen eller på Karl Johan. Det var selvsagt at folk stoppet opp og så på ham, og barna pekte og ropte. Han var ofte karikert og omtalt i datidens populære vittighetsblader som Vikingen, Hvepsen og Veslefrik, noe som heller ikke så ut til å plage ham.

Når den høye snippen og det spesielle ganglaget ikke lenger var nok, fant han på nye innfall for å vekke folks interesse. En gang dukket han opp i Slottsbakken som skiløper på en fin vintersøndag. Iført lakksko, lyse gamasjer, dress og flosshatt sto han utfor bakken mot Karl Johan.

På sine gamle dager lærte Snipp-Møller seg å spille cello, og i 1920 ble han ansatt som kinomusiker på Gjøvik kino. I sin nye hjemby med sitt nye instrument slo han seg til ro og levde et mer anonymt liv enn i Kristiania. Han var godt likt blant både kolleger og naboer.

Albert Møller døde brått 4. januar 1922. Det var hjertet som sviktet. I nekrologen etter ham het det blant annet: «Møller var i et og alt en original Mand med kunstneriske Ambisjoner. Ved siden av Musiken drev han med Landskapsmaleri, nærmest for sin egen private Fornøielse. Snip-Møller var personlig en snild, godhjertet Mand, som ikke efterlater sig nogen Uvenner.»

Artikkelen er et redigert utdrag av Even Saugstads bok Byoriginaler og personligheter i Oslo fra 2019. Teksten har også vært publisert i Aftenposten Historie nr. 3, 2020.