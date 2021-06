Foto: Göteborgs Hamn Historie Gøteborg Göteborg feirer 400 år. Her er åtte grunner til at nordmenn elsker byen.

I juni er det byjubileum i Göteborg. Her er åtte grunner til at den svenske byen har vært så viktig for Norge og nordmenn gjennom 400 år.

Fredrik Larsen Redaktør i Aftenposten Historie

24 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Norge og Göteborg har vært tett knyttet til hverandre siden den svenske byen i 1621 ble grunnlagt ved utløpet av Göta älv. Den gang lå grensen til Norge bare noen kilometer unna.

I dag utgjør folk fra Norge den største gruppen av utenlandske gjester i Göteborg. Norske bedrifter står også bak den klart største delen av utenlandsk eide selskaper i byen. Tilstedeværelsen er økende, ifølge det norsk-svenske handelskammeret.

Det bor nesten 5000 norske statsborgere i regionen.

Hva er det som har gjort og gjør Göteborg så viktig for Norge?

Hvorfor elsker nordmenn den lille svenske storbyen?

Her er åtte grunner som kan forklare det nære forholdet:

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn