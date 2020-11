Les siste utgave av magasinet Aftenposten Historie

Som abonnent får du magasinet levert hjem – og digital tilgang hele døgnet.

17. nov. 2020 07:31 Sist oppdatert nå nettopp

Denne utgaven av Aftenposten Historie er i salg fra 20. november 2020.

Hver måned kommer en ny utgave av Aftenposten Historie – Norges største historiemagasin.

Det å forstå tiden vi lever i, handler ofte om å forstå historien. Aftenposten Historie viser deg hvordan fortiden og nåtiden henger sammen.

Bli abonnent og få magasinet levert hjem!

Du kan også kjøpe Aftenposten Historie i butikker og kiosker over hele Norge. Gjennom MAGASIN+ kan du få digital tilgang og lese magasinet på datamaskin, nettbrett eller mobil.

I den siste utgaven kan du blant annet lese om:

John Lennon: De siste timene

8. desember er det 40 år siden drapet på Beatles-stjernen. Følg den siste dagen i livet hans – time for time.

Beethoven: Erobrer med rødt skjerf

Ludwig van Beethoven følte seg som en musikkens Napoleon. Komponisten ble født for 250 år siden – hvorfor er han fremdeles så populær?

Nordmenn ble satt i bås med «negere og kinesere». Da ble det bråk

Hva vil det si å være «hvit»? Og hvordan fant norske innvandrere seg til rette innenfor det rasistiske hierarkiet i USA?

Afrikas dronning Elizabeth

Dronning Nzinga regjerte over et av de siste, store selvstendige rikene i Afrika. Men greide hun å hindre at folket hennes ble sendt som slaver over Atlanteren?

Da Norge måtte lære å telle på nytt

Sier du fremdeles fire-og-førr? Det er nå 70 år siden Norge innførte en ny tellemåte.

Som abonnent får du også digital tilgang til alle tidligere utgaver av Aftenposten gjennom MAGASIN+.