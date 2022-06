Bli med på en historisk togreise! Til noen av de eldste jernbanestasjonene i Norge. Mange av dem er nå helt eller delvis fredet. Langs norske jernbanelinjer finnes historiske perler det er fort gjort å bare suse forbi. Men hvorfor ikke gjøre en stans? Historie Jernbane Neste stopp: Historien om de norske jernbanestasjonene

Gjør ferieturen miljøvennlig og la toget ta deg til stasjonene hvor fortid og nåtid møtes.

Ingunn Helene Kristensen

1. juni 2022 09:37 Sist oppdatert 27 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: – Lapskaus! Vi tenker å få hjemmelaget lapskaus tilbake på menyen vår, forteller Geir Evensen, en av driverne av Stasjonen, overnattingssted og kafé på Lillehammer jernbanestasjon.

Mens mange stasjoner fremstår som upersonlige og for de fleste kun er et knutepunkt på veien fra ett sted til et annet, byr noen steder på overraskelser:

Stasjonen på Lillehammer et hjemmekoselig møtested både for reisende og lokalbefolkningen. Og den personlige servicen er ikke glemt.