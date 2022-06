Det begynte som et leketøy for de dristigste. Det var ingen våpen. Bare åpen himmel og en drøm om å fly. Men leken tok slutt. Siden 1945 har ingen tvilt på betydningen av luftmakt. Da Norge gikk inn i Nato endret mye seg. Vi fikk et flyvåpen å regne med, også i krig. Men det kostet. Nå har vi fått en «game changer»: – I F-35 kan vi takle mye vanskeligere scenarioer, sier pilot Morten Hanche. Historie NATO Veien mot herredømme i luften

Men selv tidenes dyreste norske forsvarsinvestering fjerner ikke Luftforsvarets «akilleshæl».

Vemund Sveen Finstad Journalist i Aftenposten Historie

29. juni 2022 13:44 Sist oppdatert nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: – Jeg vet ikke hvor mange jagerfly som ligger i fjelltoppene i Nord-Norge, sier Einar Kristian Smedsvig, tidligere generalinspektør i Luftforsvaret (GIL).

Da han var fersk pilot på 1960-tallet lå den kalde krigen som et tungt teppe over alt norske piloter foretok seg. De skulle være profesjonelle og kunne gjennomføre pålagte oppdrag under krevende forhold.

– Vi følte det i ryggmargen. Man måtte kunne operere flyet på rimelig marginale forhold om noe skulle skje.

Fra 1950 til 1989 omkom 199 norske flyvere. Nesten én hver måned, til nesten ingen pressedekning.

– Det var bare slik. Venner og kolleger gikk i begravelse den ene dagen og neste dag var det «business as usual», sier Smedsvig.

Piloter og bakkemannskaper levde med stort press. Etter 1949, da Norge gikk inn i Nato, delte amerikanerne ut kampfly i bøtter og spann. Prisen var at Norge ble en del av USAs operative planer.

I siste instans innebar det deltakelse i et atomangrep på Sovjetunionen – trolig et selvmordsangrep.