Foto: Nasjonalmuseet Det er neppe mange bilder man blir i bedre humør av. Oda Krohg med flommende hår over rød bluse. Rød lue på snei. Blikket direkte, leende, litt ertende. Hendene på hoftene, på her-kommer-jeg-vis. Historie Kunst «Bohem-prinsessen» var begavet, begunstiget, berømt og begjært

Nina Gram

Nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: Bildet er et helt lite kraftverk. Se som hun lyser av livslyst og energi!

Nå er Oda Krohg på Slottet. Prinsessen fra Hvitsten er invitert på besøk hos dronningen i Oslo.

Samtidig blir Odas egne malerier vist flere steder i Norge i sommer.

Oda Krohg er covergirl for utstillingen Kunstaudiens – Nasjonalmuseet i Kunststallen på Slottet. Samtlige kuratorer, også dronning Sonja selv, mente at Oda-bildet skulle være signalmaleriet her.