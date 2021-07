Foto: AlaskaDave/WikimediaCommons Mye av Hawaii ser ut som paradis, men for nordmennene som kom til dette området i 1881, ble det et slit. De fant fort ut at tilbudet de hadde fått var for godt til å være sant. Historie Hawaii Over 600 nordmenn dro til Hawaii. Det hadde fått en drøm av et tilbud, men det ble snart et mareritt.

Gratis reise fra Drammen til sydhavsparadiset Hawaii, og garantert jobb i tre år med fast lønn. Et eventyr var under oppseiling, trodde de.

Fredrik Larsen Redaktør i Aftenposten Historie

11 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Kontrakter som tvinger arbeidere til å forplikte seg til en arbeidsgiver i flere år, er blant annet blitt brukt i forbindelse med fotball-VM i Qatar. Slike ordninger er slett ikke noe nytt. Hør bare på dette:

Gratis reise. Sikker jobb. Garantert fast lønn – ca. 33 kr for menn og vel 16 kr for kvinner hver måned. Skolegang for barna. Til og med kost og losji.

Det var bare én hake:

De som ville reise, måtte undertegne kontrakter der de bandt seg til å jobbe punktlig og trofast i tre år med det de ble satt til å gjøre, og med trussel om fengsel for den som nektet.

Noen syntes det var rart, men i en tid med enorm utvandring fra Norge møtte tilbudet et lydhørt publikum.