For 80 år siden raidet allierte soldater Måløy og tok nesten 100 tyskere til fange. Men den militære suksessen ble overskygget av tapet av én nordmann. Under raidet i romjulen 1941 mistet de norske soldatene i England sin største inspirator. Historie Andre verdenskrig Soldatenes helt falt da Måløy ble raidet

Det var ikke uten grunn at enheten han bygde opp i Storbritannia ble kjent som Linge-kompaniet. Entusiasmen til Martin Linge ble avgjørende for valget til mange nordmenn.

9 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: – I Martin Linge fant vi mannen vi lette etter, vi som kom over til England og ville kjempe for Norge, fortalte Ragnar Ulstein i et intervju med Aftenposten Historie i 2016.

Ulstein møtte Martin Linge første gang sommeren 1941. Den 46 år gamle kapteinen var i ferd med å bygge opp en avdeling av norske frivillige, underlagt den hemmelige britiske organisasjonen Special Operations Executive (SOE).

Ulstein døde 99 år gammel i 2019. Da forsvant ett av de siste tidsvitnene blant soldatene som Linge ledet under annen verdenskrig.