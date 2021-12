Norsk kraft har vært en kilde til konflikt i årevis. Det var «våre» fjellvann som ble reservoarer. Det var «våre» fosser som ble lagt i rør, og «våre» daler som ble oppdemmet. Men utbyggingenes tid er over. Nå er det prisen på produktet det står om. Det trigger gamle traumer: Historie Strøm Alt som ble ofret for Norge: – Rett og rimelig at vi får noe tilbake

Strømmarkedet har endret seg kraftig. Men grunnleggende sett er kanskje alt som før? Én ting er sikkert: Å betale mye for strøm forstås ikke lenger som en nødvendigvis dårlig ting.

Vemund Sveen Finstad Journalist i Aftenposten Historie

23 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: – Situasjonen nå er ganske eksepsjonell, sier Tore Langset, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om strømprisene.

Vi ringte ham for å få forklart hvorfor Norge fikk et markedsbasert system for prising av strøm. De fleste tror det startet med dereguleringen i 1990. Men endringene begynte lenge før det.

Parallelt med utviklingen mot dagens høye strømpriser ligger flere tiår med konflikter rundt vannkraften. De ble løst under påskudd av at den skulle berike alle i Norge.

Er vi vitne til et «kontraktbrudd»?