En rekke kvinnelige foregangskunstnere kommer frem i lyset på Nasjonalmuseet. Historie Nasjonalmuseet 7 kvinner i det nye Nasjonalmuseet

Her er noen av bildene du bør få med deg.

Nina Gram

14. juni 2022 12:19 Sist oppdatert nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: Sofie Werenskiolds bilde kan se ut som om det er laget i Paris. Men her har hun malt i barndommens hage på lystgården Frøvik, en times rotur vest for Kragerø.

Midt i et vell av grønnsjatteringer i trærnes bladmosaikk og friskt, grønt gress sitter en kvinne og leser.

Verket er et av de nyeste innkjøpene til Nasjonalmuseet og et ledd i satsingen for å få opp kvinneandelen i samlingen av eldre kunst.

– I Nasjonalmuseets seksjon for eldre kunst jobber vi systematisk med å få inn flere kunstverk laget av kvinner og har gjort mange fine innkjøp de siste årene, sier kurator Vibeke Waallann Hansen.