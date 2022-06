Historie CIA Innbruddet som veltet et regime Gruppen handlet på presidentens vegne. Men den begikk tabbe etter tabbe etter tabbe. Og da den ble pågrepet på fersk gjerning, førte det til den største politiske skandalen i USAs historie.

Per A. Christiansen Journalist

18 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Det er natt til lørdag 17. juni 1972. I Watergate-komplekset i Washington er sikkerhetsvakt Frank Wills ute på en av sine faste runder.

Et par timer over midnatt oppdager han at det er festet teip på en av dørene på en slik måte at døren ikke kan gå i lås. Døren fører inn til kontoravdelingen i komplekset, som også omfatter leiligheter, forretninger og et hotell.

Han fjerner teipen og fortsetter runden.

En halv time senere kommer han tilbake. Nå er en ny teip plassert på den samme døren. Wills nøler ikke, han ringer politiet, som straks rykker ut.