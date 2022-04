Et halvt år etter han raserte hele Telavåg-samfunnet i Hordaland dro Josef Terboven (44) på hyllingsferd til Nord-Norge. Med seg hadde rikskommissæren en vakker finsk sangerinne. Historie Andre verdenskrig Skjønnheten og udyret på riksturné i Nazi-Norge

Nå har hittil ukjente bilder og dokumenter fra reisen i oktober 1942 dukket opp fra en anonym giver.

Terje Valestrand

7 minutter siden

Aulikki Rautawaara (36) sang for soldater og for sivile. Terboven kjøpte dyre pelser, mange blomster og mye sjampanje til henne.

Norges mest forhatte mann etter Quisling hadde eget tog og et eget fly til disposisjon. Toget hadde fem vogner, flyet hadde tre motorer.

Han styrte Norge for Hitler med jernhånd.

Da to menn fra det tyske sikkerhetspolitiet Sipo ble skutt av en motstandsmann fra Kompani Linge i Telavåg vest for Bergen i april 1942, dro Terboven personlig over for å sørge for represaliene.