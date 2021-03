Foto: AP/NTB og Nasjonalbiblioteket Historie Kongehuset Slik var forholdet mellom Märtha og USAs førstedame

Det hendte at Eleanor Roosevelt irriterte seg litt over presidentens «flørting» med kronprinsesse Märtha. Men Atlantic Crossing er for det meste fri fantasi.

AFTENPOSTEN HISTORIE: Noen dager etter D-dagen i 1944 fikk hoffsjef Peder Wedel Jarlsberg, som bodde sammen med kronprinsesse Märtha på Pook’s Hill utenfor Washington, seg en overraskelse.

President Franklin D. Roosevelt hadde meldt sin ankomst til te, slik han ofte gjorde, men så kom det telefon om at Eleanor Roosevelt også ville bli med.

Hoffsjefen noterte i dagboken at det var «første gang Mrs Roosevelt har vært her – men det har ikke manglet på innbydelser fra Kronprinsessens side!»

Faktisk hadde USAs førstedame vært på besøk en gang tidligere, da hoffsjefen ikke var hjemme, men de norske kongelige så ikke like mye til henne som til presidenten.

Det skulle endre seg i årene etter krigen.

NRKs TV-serie Atlantic Crossings fremstilling av forholdet mellom kronprinsesse Märtha og Eleanor Roosevelt er fri fantasi, i likhet med det meste av dramaserien som gikk på NRK.

Hvordan var egentlig relasjonen mellom de to kvinnene?