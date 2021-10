Historie Trøndelag Herskapet fra helvete

Mye er fremdeles uvisst rundt hva som skjedde i Falstadleiren under krigen. Men nå er endelig SS-kommandantenes liv i ferd med å bli avdekket.

Fredrik Larsen Redaktør i Aftenposten Historie

14 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: SS Strafgefangenenlager Falstad. Et rettsløst leirsamfunn i Bygde-Norge.

For sovjetiske og jugoslaviske fanger var det en dødsleir. For norske jøder et stoppested på veien til utryddelse.