Foto: Ole Friele Backer. Fargelagt av Per Ivar Somby Historie Krig Her er de norske kvinnene som kjempet mot tyskerne: «Snøen var farget helt rød av blod»

Norske kvinner var mer delaktig under andre verdenskrig enn det som tidligere har vært kjent.

Nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: Norsk okkupasjonshistorie er i ferd med å endres. Nå kommer det bøker, TV-serier og filmer som viser krigens kvinner på rekke og rad.

– Vi visste at kvinner drev med støttefunksjoner. Men at de også ble utsatt for tortur hvis de ble tatt, at de drev med intrikat hemmelig etterretning og at de var i ledelsessjiktet i hemmelige organisasjoner har ikke vært like kjent, sier forfatter og historiker Mari Jonassen.

Mot slutten av krigen var opptil 5000 kvinner med i Milorg. Enkelte kvinner deltok til og med i skuddvekslinger mot tyskere, noe få i Norge gjorde uansett kjønn.

Her kan du stifte nærmere kjennskap med en rekke kvinner som tok opp kampen mot tyskerne. Hvem var de og hva gjorde de?