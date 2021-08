Historie Danmark-Norge Her ble fienden stanset. Senere ble 116 av dem ført til en låve og henrettet.

Vogntogene dundrer forbi på E6. For litt over 400 år siden kom «skottetoget» hit. Det ble full stans.

Fredrik Larsen Redaktør i Aftenposten Historie

12 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: – På den tiden var det enda trangere enn nå. Du har et berg og elven rett nedenfor. Det var stor, tett skog. De skjønte nok at her måtte skottene gå maksimalt to og to. Med 300 mann ble det en ganske lang rekke, sier historiker Sjur A.F. Lonbakken fra Otta.

Bøndene i Gudbrandsdalen hadde ett døgn på seg til å planlegge slaget.

De valgte Kringen sør for Otta som det strategiske punktet hvor de skulle overfalle hæren med utenlandske leiesoldater som var i anmarsj fra nord.

Det som skjedde etterpå blir omtalt som en massakre.