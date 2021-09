Historie Andre verdenskrig Flukten fra «Blodveien»

I 1942 og -43 var Nordland åsted for noen av krigens verste overgrep på norsk jord. Sør i fylket synliggjøres historien som aldri før.

Vemund Sveen Finstad Journalist i Aftenposten Historie

AFTENPOSTEN HISTORIE: Det satses i sørlige deler av Nordland. Store samferdselsprosjekter – tunneler, flyplass og bedre veier – bygges eller er blitt bygget de siste årene i og rundt området Mosjøen og Mo i Rana.

Men inn i en lys fremtid går regionen med en mørk fortid.

For det var her, i området mellom Vefsnfjorden og Ranfjorden, at noen av annen verdenskrigs absolutt mest brutale overgrep på norsk jord skjedde.

På nasjonalt plan er historien relativt ukjent, som mye krigshistorie fra Nord-Norge. Men det er det flere som nå prøver å endre: