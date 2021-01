Foto: Jan-Olav Martinsen Kjenner du igjen dette flyselskapet? Det var et av verdens mest innovative og berømte flyselskaper. Men så forsvant det. Bildet viser en Boeing 707 fra Pan Am som lander på gamle Fornebu lufthavn. Hva skjedde med selskapet? Historie Pan Am Flyselskapet fløy til Norge i 41 år. En bombe ble starten på slutten.

Rob J. M. Mulder

10 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Det amerikanske flyselskapet Pan American World Airways – bedre kjent som Pan American og senere Pan Am – opererte et rutenett som spente over hele verden.

Det var faktisk mulig å gå om bord i London og fly med forskjellige Pan Am-fly verden rundt.