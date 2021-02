Foto: Science Photo Library / NTB Historie Koronaviruset Er munnbindet kommet til Norge for å bli? Dette kan vi lære av USA og Japan.

Er munnbindet kommet til Norge for å bli værende? Ja, enn så lenge, anbefaler FHI.

Vemund Sveen Finstad Journalist i Aftenposten Historie

8 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: 22. november 1918, San Francisco, USA. Klokken 12 lyder kirkeklokkene over byen. På ordre fra borgermester James Rolph får folk ta av seg munnbindene.

Ifølge lokalavisen San Francisco Chronicle var det som om fortauer og gater straks ble overstrødd av minner om en smertefull måned.

Det er forhastet. Spanskesyken, influensaepidemien som bidro til opp mot 50 millioner dødsfall globalt, skal herje i over to år til. I januar 1919 krever Rolph at munnbindene må på igjen, når smittetallene øker.

23. januar, 2019, Nagoya, Japan. Det er hundre år siden spanskesyken herjet. Om litt over ett år skal verden rammes av en influensapandemi på ny. Jeg er på vei med toget til Tokyo, men føler meg ikke bra. Jeg har på munnbind og forsøker å unngå å hoste.

29. oktober, 2020, Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen gir beskjed om at påbud om munnbind innendørs på offentlig sted innføres. Snart fire måneder senere går vi med de fortsatt.

Tre tider, tre land, forbundet av én ting: Munnbind. Er de kommet for å bli denne gangen?