7. juni 1905 sa Stortinget opp unionen med Sverige. Samtidig ba de folkevalgte kong Oscar 2. om å velge en prins av sin familie til ny, norsk konge. Historie Kongehuset Prinsen som kunne blitt Norges kong Oscar 3.

I historiebøkene heter det gjerne at kong Oscar var så såret over unionsbruddet at han avviste forslaget. Sannheten er at kongen pekte på sin nest eldste sønn som Norges konge.

Trond Norén Isaksen Historiker og forfatter

6 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE:

Hvorfor var han den eneste i familien kong Oscar var villig til å la bli norsk konge?

Hvorfor sa nordmennene nei til kong Oscars mottilbud?

Og hvem var prins Oscar Bernadotte, som kunne ha blitt kong Oscar 3. av Norge?