En dramatisk plan for å lamme Norges strømforsyning ble avslørt for litt over 40 år siden. Et av målene var denne kraftstasjonen.

Jan Ingar Thon

20. jan. 2022 10:57 Sist oppdatert 31 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Det begynte med en mystisk plastpose på Østbanestasjonen i Oslo. Det fortsatte med jakt på internasjonale terrorister og bombetrusler mot norske kraftverk.

Men hvem stod egentlig bak?

Utenlandske terrorgrupper, norske miljøfanatikere eller spøkefugler?

Mannen som ringte identifiserte seg ikke. Men han hadde et budskap:

Det var plassert en bombe på Solbergfoss kraftstasjon i Indre Østfold.