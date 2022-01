Akkurat nå er det sommer i Botany Bay i Sydney. Det var her den europeiske okkupasjonen av Australia startet. I Melbourne ble en statue av James Cook i dag sprayet med rød maling i protest mot det mange kaller «Invasion Day». Historie Kolonisering Kappløpet om Australia

Australia feirer nasjonaldag 26. januar. Bakgrunnen for dagen er en kontroversiell hendelse for over 250 år siden.

Fredrik Larsen Redaktør i Aftenposten Historie

13 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: I ti dager har seilskipet «Endeavour» seilt nordover langs denne kysten som til nå har vært helt ukjent for europeiske oppdagere. Endelig har de funnet en trygg havn der de kan gå i land.

Det som skjer de neste dagene endrer historien til et helt kontinent.

Datoen var 29. april 1770. Men europeernes jakt på et stort, ukjent land på den sørlige halvkule pågikk i to hundreår.