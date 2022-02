Jenta med danseskøyter og leopardmønstret lue og skjørt heter Tenley Albright. Her er hun 16 år, og har akkurat vunnet OL-sølv i kunstløp på Jordal Amfi. Historie OL OL-maskotenes glemte historie

Men hvem er de to små beundrerne som knapt kan ta blikket fra henne?

Anette Skonseng Frilansjournalist

1. feb. 2022 12:50 Sist oppdatert 7 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Dette kunne forblitt et aldri så lite OL-mysterium. Hadde det ikke vært for at vi temmelig raskt sporet opp begge:

På bildet var de ni og et halvt. I dag er de begge i slutten av 70-årene.