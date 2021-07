Foto: NTB «In the Summertime» gir seg aldri. Mungo Jerrys låt er over femti år. Frontmann Ray Dorset (t.h.) hevder at han skrev sangen på ti minutter. Historie Musikk Låtene «alle» hørte på om sommeren

En og annen poplåt fester seg i hjernen mer enn i hjertet. Den slipper ikke taket. Sangen angriper helst om sommeren, er florlett og har et irriterende iørefallende refreng. Hva er greia med sommerhiten?

Torstein Hvattum

Nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: Nå kjenner jeg at det er nok. Gjennom femti år har Ray Dorset og hans Mungo Jerry klenget seg innpå oss med budskapet om at alt er så enkelt og greit om sommeren. Når NRK P1 drar i gang Reiseradioen i slutten av juni, vet jeg hva jeg har i vente:

We're not bad people

we're not dirty, we're not mean

We love everybody, but we

do as we please

When the weather's fine

we go fishin' or go swimmin' in the sea

Dorset skrev visstnok sangen på ti minutter. Den ble lansert i mai og gikk til topps på hitlistene i over 20 land sommeren 1970. «In the Summertime» solgte 6 millioner eksemplarer i løpet av et halvt år.

– Låten var en gudegave. Den bare kom til meg, har Ray Dorset fortalt.

