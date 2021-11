Han er blitt leder. Hvem bør han ansette? Dette svarer jobbeksperten.

Han har fått en ny lederstilling. Hvordan kan han sette sammen et godt team? Jobbeksperten har flere gode råd.

Han ønsker et team som kan oppnå gode resultater og som samarbeider bra.

Nå nettopp

Spørsmål: Hei! Jeg har søkt og fått ny jobb. Hurra! Jeg skal starte i en stor og etablert virksomhet, der jeg skal etablere og lede en ny enhet/seksjon. En viktig del av dette er å rekruttere fem til seks nye medarbeidere. Jeg ønsker selvfølgelig at de skal være faglig sterke, gode til å samarbeide og oppnå resultater sammen.

Har dere noen tips til hvordan jeg bør tenke når jeg skal sette sammen en god gruppe? Sier for eksempel forskningen noe om hvordan et team best bør, eller ikke bør, spre seg på faktorer som kjønn, alder, bakgrunn og personlighetstyper?