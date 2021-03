Hun har trukket seg fra intervjuer fordi hun ikke liker sjefen. Eksperten mener hun kan gå glipp av fantastiske jobber.

Hva skal hun gjøre når hun har dårlig kjemi med lederen på jobbintervjuet? Hun har fornærmet potensielle ledere med sin ærlighet. Eksperten ber henne tenke seg bedre om.

Hun har tidligere fornærmet en intervjuer da hun sa rett ut at hun ikke ville trives med å jobbe for ham. Foto: Shutterstock/NTB

Spørsmål: I løpet av et langt yrkesliv har jeg vært på mange jobbintervjuer. Det har hendt at jeg, mens intervjuet har pågått, har bestemt meg for at jeg ikke vil ha jobben, rett og slett fordi jeg har mislikt han eller hun som ville blitt min nærmeste leder.

Den første gangen dette skjedde, sa jeg fra ved intervjuets slutt at jeg nok ikke lenger ønsket jobben og fikk da oppfølgingsspørsmål om årsaken til dette. Jeg valgte å være ærlig og sa at jeg syntes kjemien mellom meg og min eventuelle leder var dårlig, og at jeg ikke ville trives med å jobbe under vedkommende. Det oppsto en særdeles trykket stemning. Lederen var tydelig fornærmet, og jeg kunne ikke komme meg raskt nok ut derfra.