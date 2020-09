Kollegaen ble forfremmet uten at sjefen forklarte hvorfor. Eksperten har et klart råd.

Bytt jobb, råder jobbeksperten. Her er hans tanker om innsenders situasjon.

Nå nettopp

Spørsmål: På stedet jeg jobber, er vi tre mennesker med 20 prosent fast jobb. Vi har en daglig leder med 100 prosent stilling og noen andre fast ansatt i full stilling. Blant oss tre som jobber 20 prosent, er vi to utenlandske kvinner som har jobbet her i seks år. Den tredje er en ung norsk mann som har vært her i tre år.