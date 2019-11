Etter seks år som edru, førte drikkepresset til at hun sprakk. Dette bør kolleger unngå på jobbens julebord.

I desember 2017 skal Nina Kristin Johansen på lønningspils med jobben. Ingen av dem vet at hun er tidligere rusmisbruker, men hun har alliert seg med en kollega: De to skal ikke drikke denne kvelden.

Da hun ankommer utestedet, sier ingen av kollegene hennes noe spesielt for å oppmuntre henne til å drikke. I hvert fall ikke i form av ord. Likevel kjenner hun på en forventning om at det er slik det skal og må være. Flaske etter flaske blir plassert på bordet foran henne. Hun har i flere måneder kjempet mot trangen, og hun forstår kjapt at dette vil få begeret til å renne over. Fem minutter senere blir seks tørrlagte år oppslukt av alkohol.