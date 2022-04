På skolen Janne Håkonsen gikk på, er snittalderen 32 år. Disse yrkene er populære å omskolere seg til.

Enkelte utdanninger opplever enorm pågang.

Janne Håkonsen er lokomotivfører i VY og kjører til daglig tog på Østlandet.

38 minutter siden

– Jeg er veldig glad for at jeg ikke fortsatte i et yrke som jeg ville bort fra. Det enkleste er jo å bli værende der man er, sier Janne Håkonsen (42). For ti år siden la hun sveisehanskene på hyllen og byttet beite.

I dag er Håkonsen lokomotivfører. Det er et av flere populære yrker for personer som ønsker seg en ny retning. På flere utdanningsfelt ser man en økning i andelen studenter over 35 år.