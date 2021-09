Hun sliter med konsentrasjonen i åpent landskap. Er det mulig å komme tilbake på cellekontoret?

Nå må innsender ut av hjemmekontoret. Hva kan hun gjøre?

Innsender blir forstyrret når hun sitter i åpent landskap og ser nå etter en jobb med cellekontor.

Spørsmål: Jeg har i voksen alder tatt mer utdannelse og er tilbake på kontor som saksbehandler. Jeg ønsket å komme meg vekk fra åpent landskap, og det var én av grunnene til at jeg ville ha mer påfyll. Som mange andre slet jeg med konsentrasjonen. Jeg er midlertidig, som de fleste, på hjemmekontor, men det er heller ikke noe jeg ønsker å fortsette med post korona. Det virker vanskelig å finne jobb som saksbehandler der jeg slipper unna både det åpne landskapet og hjemmekontor. Det er kanskje også litt underlig å spørre om i eller før et jobbintervju. Har dere råd til oss som ønsker oss tilbake til avlukket? Hvordan bør vi lete eller forholde oss til dette ønsket? Å slippe åpent landskap har for meg seilt opp som viktigere enn lønn når jeg vurderer ny jobb. Som sagt er heller ikke hjemmekontor bra. Jeg trenger å komme meg ut og møte kolleger, men samtidig kunne lukke døren og få bedre konsentrasjon.

Svar: Diskusjonen rundt åpent kontorlandskap versus cellekontor har pågått i mange år. Det er forsket mye på hvorvidt den ene løsningen er bedre eller dårligere enn den andre.